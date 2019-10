Hückelhoven : Hückelhovener Ringer besiegen Spitzenreiter

Hückelhoven Ringen: Die Ringer des TKV Hückelhoven haben sich mit 37:29 gegen den Spitzenreiter KSV Mülheim-Styrum durchgesetzt.

„Das war eine richtige Schlacht der beiden Teams, so wie es sein soll“, resümierte TKV-Geschäftsführer Paul Sieben. „Mit einem sehr guten Ergebnis aus unserer Sicht.“ Die Gastgeber starteten fulminant in den Kampf und gingen durch die Siege von Vatsche Sargsyan (kampflos), Geburtstagskind Kai Imanbekov (Schulter), der 16 Jahre alt wurde, und Alik Sargsyan (Schulter) mit 15:0 in Führung. Gegen die beiden KSV-Haudegen Patrick und Niklas Theisen mussten sich die Hückelhovener im Anschluss allerdings geschlagen geben. „Die beiden sind so erfahren, da haben unsere Jungs keine Chance“, erläuterte Sieben weiter. Seine ersten Kämpfe machte an diesem Tag dann Neuzugang Joseph Adolf (bis 130 Kilogramm). Gegen Dario Karpuz gingen sowohl Freistil, als auch Griechisch-Römisch an den Neu-Hückelhovener. „Joseph hat sich hervorragend eingelebt und ist nun endlich auch kampfberechtigt“, freute sich Sieben.