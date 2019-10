Laufsport : Myhler Läufer glänzen bei den Regionsmeisterschaften

Herzogenrath Laufsport: Ruppert, Völler und Bodens holen Teamsieg.

Am Wochenende fanden während des 50. Internationalen Volkslaufes und Halbmarathon die Regionsmeisterschaften der Altersklasse U20/U18 über zehn Kilometer sowie die Meisterschaften der U16 über fünf Kilometer statt. Dabei zeigten insbesondere die Myhler Läufer, dass sie schon recht gut in Form für die nun kommende Wintersaison sind. So drückten Freddy Ruppert und Jonas Völler während des „Zehners“ so auf das Tempo, dass die Konkurrenz nicht folgen konnte. In starken 31:48 Minuten holte sich Ruppert mit neuer Bestzeit den Titel bei den Männern. Mit etwas mehr als zwei Minuten Abstand lief Jonas Völler als Gesamtzweiter und Sieger der männlichen U20-Klasse über die Ziellinie. Den dritten Titel in der Einzelwertung sicherte sich in der Altersklasse M50 Bernd Bodens. Er gewann mit 40:31 Minuten und über zwanzig Minuten Vorsprung. Damit gewannen die drei Läufer auch die Mannschaftswertung über alle Klassen. Mit 1:46,22 Stunde holten sie sich den Titel vor dem Team der ATG Aachen, die gerade einmal vier Sekunden dahinter lagen.