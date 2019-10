Tischtennis : Primus ETV empfängt Schlusslicht

Erkelenzer Land (maw) Im Tischtennis gibt es einen Wert, der die Spielstärke einzelner Spieler miteinander vergleichbar machen soll: den Tischtennis-Ranglisten-Wert (TTR-Wert). In der Herren-Bezirksliga gibt es nur drei Spieler, die aktuell einen TTR-Wert von 1900 oder höher haben.

Einer ist Frank Picken mit 1912 Punkten, der beim derzeitigen Tabellenführer TV Erkelenz spielt. Die beiden anderen haben noch deutlich mehr Punkte ­ und sind beim Tabellenschlusslicht ASV Einigkeit Süchteln II gemeldet. Die Betonung liegt auf „gemeldet“, denn tatsächlich kommen Andreas Konzer (TTR-Wert von 2016) und Oliver Bovians (1993) in dieser Saison immer in der Regionalliga-Mannschaft des ASV zum Einsatz.

Genau diese beiden Teams treffen am Freitagabend in Erkelenz aufeinander. „Es ist schwierig, eine Prognose zu wagen“, findet Picken, „spielt Süchteln komplett, dann haben wir gegen die beiden Regionalligaspieler keine Chance. Wir vermuten aber, dass es erneut nicht so kommen wird.“

In der Bezirksklasse kommen am Samstag alle drei Mannschaften aus dem Erkelenzer Land zum Einsatz. Die TTF Füchse Myhl haben das Schlusslicht TTC Windberg zu Gast und absolvieren ein waschechtes Kellerduell. Beide Teams stehen auf direkten Abstiegsrängen. „Das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen, damit wir den Anschluss nicht verlieren“, sagt auch Torsten Königs, Myhls Mannschaftsführer. Allerdings haben die Wassenberger zwei Punkte mehr und zwei Spiele weniger als die Mönchengladbacher: Das rettende Mittelfeld ist in Reichweite. Dort befinden sich derzeit der TTC Baal (Vierter) und der TTC Arsbeck (Fünfter). Arsbeck muss zum TTC Elsen, der auch deshalb auf einem Relegationsplatz rangiert, weil er zwei Spiele weniger absolviert hat. Baal tritt beim Siebten DJK Holzbüttgen IV an. Beide Teams trennen zwar vier Plätze, aber nur ein einziger Punkt.