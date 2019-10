Mittelrheinliga : Gipfelduell in Niederau

Hier trifft Beecks Marc Kleefisch (r.) zum 3:0 gegen BW Friesdorf, nachdem er von Vorlagengeber Shpend Hasani (l.) in Szene gesetzt wurde. Foto: Michael Schnieders

Wegberg Fußball: Im Topspiel der Mittelrheinliga gastiert Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck am Mittwochabend beim ärgsten Verfolger 1. FC Düren. Die Platzherren könnten mit einem Sieg die Tabellenführung erobern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Fünf Siege in Serie hat der 1. FC Düren eingefahren, ist zudem als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen. Gar auf sieben Dreier in Folge kommt der FC Wegberg-Beeck, der mit drei Punkten Vorsprung auf Düren auch die Tabelle anführt. Zumindest eine Siegesserie wird am Mittwoch reißen. Denn ab 19.45 Uhr stehen sich im Düren-Niederauer Franz-Josef-Keimes-Sportpark die beiden Topteams der Liga im Nachholspiel zum Gipfelduell gegenüber.

„Natürlich ist das von der Konstellation her ein besonderes Spiel. Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch“, sagt Beecks Coach Michael Burlet. Gut möglich, dass er dabei zum dritten Mal in Folge derselben Anfangsformation vertraut. Einer, der garantiert dabei ist, ist natürlich der Kapitän. „Für solche Spiele ackert man das ganze Jahr, wir sind richtig heiß, Und ja, das ist ganz klar ein Sechs-Punkte-Spiel“, bekräftigt Maurice Passage. Ebenfalls fest in die Mannschaft gespielt hat sich auf der anderen Seite der Viererkette der unermüdliche Kämpfer Norman Post, seit Jahren sicherlich einer mit der besten Einstellung beim FC. Denn Post ist jemand, der sich wirklich bei jedem Training voll reinhängt – egal, ob er gerade einen Stammplatz hat oder nicht. „Wir haben einen guten Lauf, und den wollen wir gerade in Düren fortsetzen. Das wird ein richtig interessantes Spiel, da bin ich mir sicher“, sagt er.

Mächtig heiß auf das Topduell ist aber natürlich auch der Gegner. „Ganz Düren freut sich auf dieses Spiel“, versichert Sportdirektor Frank Rombey – und erklärt ohne Umschweife, dass im Franz-Josef-Keimes-Sportpark nicht auf Kunstrasen, sondern auf Naturrasen gespielt wird. „Wir wissen zwar, dass sich Beeck auf Kunstrasen ein bisschen schwerer tut, doch wir wollen da gar nicht erst taktieren, haben keine Lust auf Scharmützel – dafür verstehen wir uns mit Beecks Verantwortlichen einfach zu gut.“

Den Gast favorisiere er leicht: „Beeck hat vielleicht mit 55:45 die Nase vorn – in punkto Erfahrung ist uns der FC einfach noch voraus, spielt einen Ticken abgezockter als wir. An einem Toptag können wir Beeck aber schlagen – das ist keine Frage.“ Rombey rechnet mit großer Kulisse: „Auch wenn das Spiel abends unter der Woche ist: 600 bis 700 Zuschauer dürften es schon werden.“ Zu einem Wiedersehen mit Musashi Fujiyoshi wird es dabei nicht kommen: Der Japaner, der in der vergangenen Saison für Beeck spielte, laboriert an einer hartnäckigen Schulterverletzung. Trainer beim 1. FC ist seit Sommer der erfahrene Giuseppe Brunetto, der vor vielen Jahren als Spieler um ein Haar auch mal in Beeck gelandet wäre. Dreimal hat Düren bislang Remis gespielt – und dabei jeweils erst in der Schlussminute oder gar in der Nachspielzeit den Ausgleich geschafft. Wie beim Heimspiel gegen den FC Hennef: Da lag Düren bis zur 89. Minute noch 0:2 hinten, schaffte dann aber noch ein 2:2.