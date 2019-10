Radsport : Vom Fahrradfieber gepackt

Klinkum Radsport: Bei der achten Cross-Touren-Fahrt des SV Klinkum machten sich Hobbyradfahrer und Profis auf eine anspruchsvolle Strecke bis hinter die niederländische Grenze. Auch Bürgermeister Michael Stock setzte sich aufs Rad.

Die CTF der Radsportabteilung des SV Klinkum ist deren jährlicher Höhepunkt und hat sich in den vergangenen sieben Jahren auch in anderen Regionen einen Namen gemacht: Bis aus dem Ruhrgebiet, Köln oder Eindhoven kommen begeisterte Fahrradfahrer, die sich auf eine der beiden ausgeschilderte Strecken wagen. Die zwei Runden sind 39 und 56 Kilometer lang und führen die Mountainbiker von Klinkum aus durch den Dalheimer Wald und den Mainweg entlang bis zur Verpflegungsstation am Besucherzentrum „De Boshut“ hinter der niederländischen Grenze. Von dort aus führt der kürzere Weg wieder zurück zum Vereinsheim, wer die anspruchsvolleren 56 Kilometer fährt, radelt noch etwas weiter in Richtung Roermond. Die teilnehmenden Niederländer nutzen das Besucherzentrum als Start und Ziel und können während der Pause in Klinkum bei Kaffee und Verpflegung bereits erste Tipps zur Strecke verteilen: „Hinter einer Kurve geht es gleich einen Hügel hinauf, wer da nicht Tempo hat, muss schieben“, erfahren so die anderen Teilnehmer, die gerade erst ihre Räder Richtung Anmeldung schieben.