Fußball : Erkelenzer Derby vor großer Kulisse

Erkelenz Fußball-Kreisliga B: 400 Zuschauer kamen, um das Lokalderby zwischen Dynamo und dem SC 09 Erkelenz zu sehen. SC siegte mit 1:0.

Den besseren Start hatte Spitzenreiter Dynamo, fand aber gegen die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste, an diesem Abend waren die 09er das im eigenen Willy-Stein-Stadion ja tatsächlich, nicht die entscheidende Lücke. 09-Keeper Thomas Walter – er vertrat den erkrankten Andy Bellanger – hatte Glück, dass Dynamos Angreifer Willi Jakobi flach vorbeischoss. Allmählich berappelte sich der SC 09, traute sich in der Offensive mehr zu und hatte Erfolg. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff entwischte Malte Lütteke der in diesem Moment etwas unsortierten Dynamo-Abwehr, lief alleine auf Torwart Vladimir Meng zu und hob den Ball über diesen hinweg zum 0:1 unter die Querlatte. Der Jubel war natürlich riesig, zumindest bei den Anhängern des Sportclubs. Die waren natürlich nicht in der Überzahl, waren aber trotzdem mächtig stolz, dass zu diesem mit Spannung erwarteten „City-Duell“ mal wieder so viele den Weg an die Westpromenade gefunden hatten. Der Schock bei den Dynamos war groß, denn vom unerwarteten Rückstand erholten sie sich in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Als sich dann in der 69. Minute auch noch David Schatschneider mit Gelb/Rot verabschieden musste, hatte der SC 09 endgültig Oberwasser, brachte das 1:0 relativ ungefährdet ins Ziel. Die Schützlinge von Trainer Christian Grün zogen so am Stadtrivalen vorbei, sind jetzt Tabellenzweiter und erwarten am Wochenende den aktuellen Spitzenreiter, die Sportfreunde Uevekoven, zum nächsten Spitzenspiel.