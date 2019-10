Radsport : Gegen alle Widerstände

Portugal Radsport: Beim 24-Stunden-Rennen der „wembo MTB Europameisterschaft“ kämpft der Erkelenzer Daniel Lambertz im portugiesischen Dauerregen mit Strecke und Technik und wird am Ende Sechster.

Vor dem Rennstart der EM in Portugal beherrschte ein Thema das gesamte internationale Fahrerfeld: Wie lange und stark wird es regnen und wie wird sich das auf den anspruchsvollen Kurs, der pro Runde 14,5 Kilometer mit 450 Höhenmetern lang war, auswirken? Das Rennen begann mittags mit leichten Regentropfen und Lambertz kam gut ins Rennen. Konstante Zeiten um 1:05 Stunde waren etwas schneller als gedacht und sorgten für gute Laune im Team. Doch bereits nach drei Stunden begann es stärker zu regnen. Der felsige Kurs entwickelte sich stellenweise in einen reißenden Bach, teilweise sammelte sich das Wasser in 40 Meter langen Pfützen. So wurde das Rennen von Runde zu Runde schwerer. Angeführt wurde das Feld zu diesem Zeitpunkt bereits von Weltmeister Nunu Cruz (Portugal) und Nicolas Pellegrinelli (Belgien). Daniel Lambertz belegte nach zwölf Stunden Rennen mit zehn Minuten Rückstand Rang sechs.