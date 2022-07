Finanzen im Kreis Heinsberg : Landesamt ermittelt Schuldenlast der Kommunen für 2021

Kreis Heinsberg Alljährlich ermittelt das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen die Schuldenlast der kreisfreien Städte, der Landkreise und den dazugehörigen Städten und Gemeinden.

Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hatten Ende 2021 Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis mit fast 11.600 Euro. In Salzkotten (Kreis Paderborn) fiel die Schuldenlast mit knapp sieben Euro sehr gering aus. Die Stadt Velen (Kreis Borken) war als einzige Kommune in NRW schuldenfrei. Von den kreisfreien Städten im Land wies Ende 2021 Mülheim an der Ruhr (10.00 Euro) die höchste Pro-Kopf-Verschuldungen auf; den niedrigsten Wert Düsseldorf (rund 1900 Euro).

Die Schuldenlast des Kreises Heinsberg beträgt 280,3 Millionen Euro (pro Kopf also rund 1100 Euro). Erkelenz ist mit 29,2 Millionen Euro (pro Kopf: 680 Euro) verschuldet, Hückelhovens Schuldenlast beträgt 70,8 Millionen Euro (1800 Euro je Einwohner), Wassensbergs Defizit liegt bei 6,7 Mllionen Euro (pro Kopf: 360 Euro) und Wegbergs bei 39,2 Millionen Euro (1388 Euro pro Kopf). Gemessen an der Schuldenlast pro Kopf ist diese im Kreis Heinsberg in Gangelt (56 Euro) am niedrigsten und in Übach-Palenberg (2200 Euro) am höchsten.