Karate : Erkrather erkämpfen sich Medaillen in Düsseldorf

Erkrather erkämpfen sich Medaillen in Düsseldorf

Erkrath Das Karate-Do des TuS Erkrath war beim Internationalen Düsseldorf Cup recht erfolgreich: Es gab etliche dritte und zwei zweite Plätze für die jungen Kämpfer. Ein Erfolg angesichts der Konkurrenz aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und der Schweiz.

Das Karate-Do des TuS Erkrath war beim internationale Düsseldorf Cup der Karatesportler recht erfolgreich unterwegs. Anders als in den vergangenen Jahren, in denen der Düsseldorf Cup ein eher kleines Turnier für Anfänger darstellte, war die Konkurrenz dieses Jahr sehr stark. Die Kämpfer des TuS Erkrath mussten sich daher gegen starke Aktive aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien , Luxemburg und der Schweiz behaupten.

Der Wettkampftag begann mit Kata. Für das Karate-Do des TuS Erkrath gingen in dieser Karate-Variante sechs Kämpfer an den Start. Nicol Flor zeigte in der Kategorie der unter 16-Jährigen starke Katas und konnte sich im kleinen Finale die Bronzemedaille sichern. Ähnlich lief es bei Frida Küsters, die ebenfalls den dritten Platz erreichte. Taym Osman musste sich dagegen früh geschlagen geben.