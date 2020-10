Geld für Heinsberger Kreisverband : Bund unterstützt DRK bei Digitalisierungsprojekt

Das Deutsche Rote Kreuz will auch in der Pandemie in Kontakt mit den Menschen bleiben (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Erkelenzer Land Das Deutsche Rote Kreuz will seinen Mitarbeitern das Arbeiten von Zuhause ermöglichen und vor allem in Kontakt mit Senioren bleiben. Das Landwirtschaftsministerium unterstützt das mit 6330 Euro.

Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung unterstützt eine Initiative des Heinsberger Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 6330 Euro. Das Projekt „Digitalisierung in Zeiten von Corona“ soll sicherstellen, dass das DRK auch in Pandemie-Zeiten arbeitsfähig ist.

Auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter konnten nicht mehr in den Außenstellen ihren Aufgaben nachgehen. Ein Umdenken musste her, um das Arbeiten von zuhause aus zu ermöglichen. „Künftig werden wir viele Aufgaben digital erledigen. Besprechungen werden in Videokonferenzen abgehalten, der Kontakt zu den von uns betreuten Personen wird vermehrt digital ablaufen. Uns kommt es vermehrt darauf an, die Ehrenamtler auch aus dem Homeoffice heraus mit in die hauptamtliche Arbeit einzubinden“, so Terodde. Das Geld wird für Tablets, Headsets und Softwarelizenzen verwendet.