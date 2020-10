FUSSBALL-REGIONALLIGA : Brauweiler sorgt für Beecks spätes Glück

FUSSBALL-REGIONALLIGA In der 87. Minute bringt Marvin Brauweiler gegen Homberg den Ball mit dem Außenrist zum 1:0 ins Tor. Mit der letzten Aktion des Spiels hält Keeper Stefan Zabel den ersten Heimsieg fest. Mit diesem springt der FC auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

„Auch wenn das Tor erst spät fiel: Wir haben hochverdient gewonnen, denn wir waren die deutlich aktivere Mannschaft und hatten auch ein klares Chancenplus, haben das Tor daher erzwungen“, kommentierte Beecks Coach Michael Burlet, dem beim Abpfiff des guten Unparteiischen Alexander Ernst wie allen Beeckern mehrere Steine der Erleichterung von der Seele purzelten. Und auf eines wies Burlet auch stolz hin: „Wir sind nun seit drei Spielen ungeschlagen – das ist Beeck in der Regionalliga bislang ja nicht oft gelungen.“ Sein Homberger Kollege Sunay Acar, der in der Saison 98/99 unter Trainer Detlef Pirsig selbst ein Jahr in Beeck gespielt hatte, meinte: „Es war von beiden Seiten kein gutes Spiel. Beeck hat aber mehr Herz gezeigt und daher nicht unverdient gewonnen.“

Dabei hatte sein Team direkt zu Beginn die für lange Zeit mit Abstand beste Chance des Spiels gehabt: Marvin Lorch köpfte knapp am Tor vorbei (10.). Beecks erste Torannäherungen durch Evangelos Skraparas (10.), Shpend Hasani (28.) und Mandt (44.) waren danach nicht so zwingend wie jene Chance.

Das änderte sich so richtig erst in der aufwühlenden Schlussphase, auch wenn die Gastgeber zuvor schon klar tonangebend waren und mit viel Leidenschaft und Eifer, aber wenig fußballerischer Klasse um das Führungstor bemüht waren. Doch die folgenden zwei Chancen hatten es dann in sich. Erst köpfte Hasani eine Brauweiler-Maßflanke mutterseelenallein aus sieben Metern am Tor vorbei (79.), dann schoss Gökan Lekesiz nach einem klasse Zuspiel von Marc Kleefisch aus fünf Metern einen Homberger Abwehrspieler auf der Torlinie an (83.). Ob Letzterer da mit der Hand am Ball war oder nicht, ist unerheblich: Der musste einfach drin sein. Der weit schwierigere Ball landete dann vier Minuten im Tor zu Beecks spätem Glück – dank Marvin Brauweiler.