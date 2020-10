Fußball-Bezirksliga  : Heinsberg-Lieck siegt im Stadtderby

Kapitän Sascha Schophoven von der TuS Rheinland Dremmen verkürzt in der 68. Minute zum zwischenzeitlichen 2:3. Foto: nipko

Fußball-Bezirksliga Heinsberg-Lieck verbucht einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Rheinland Dremmen. Ein Platzverweis schwächt die Gastgeber. Heinsberg-Lieck bleibt damit oben in der Tabelle dabei.

Das Heinsberger Stadtderby hat der 1.FC Heinsberg-Lieck beim TuS Rheinland Dremmen mit 5:2 (1:0) gewonnen. Dass der Sieg am Ende so deutlich ausfiel, daran hatte auch der Platzverweis für Dremmens Michael Marosz seinen Anteil. Der Innenverteidiger hatte in der 53. Minute von Schiedsrichter Julian Dohmen wegen eines Handspiels auf der eigenen Torlinie die rote Karte gesehen.