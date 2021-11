Corona aktuell : Eine weitere Person aus Leichlingen stirbt an Corona

Rhein-Berg/Leichlingen In den vergangenen Tagen sind zwei weitere Senioren aus Rhein-Berg an Covid-19 gestorben. Beide waren über 70, aber nur einer geimpft.

Die Corona-Pandemie hat zwei weitere über 70-jährgie Todesopfer im Rheinisch-Bergischen Kreis gefordert: Eine Person aus Leichlingen, bei der keine Vorerkrankungen bekannt waren, ist laut Kreisverwaltung in den vergangenen Tagen gestorben. Außerdem eine Person aus Wermelskirchen mit Vorerkrankungen. Eine Person sei geimpft gewesen, die andere nicht. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Rhein-Berg auf 195, davon 34 in Leichlingen.

Impf-Drive-In Um der gestiegenen Nachfrage nach Erst- und Auffrischungsimpfungen gerecht zu werden, geht am Samstag, 20. November, ein Impf-Drive-In bei der Feuerwehr in Bergisch Gladbach in Kooperation mit dem Kreis Rhein-Berg in Betrieb. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, können sich auf dem ehemaligen Zanders-Parkplatz „Heidkamper Tor“ (Zufahrt über Bensberger Straße Höhe „An der Jüch“) Impfwillige bis auf weiteres jeden Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr direkt im Fahrzeug kostenlos impfen lassen. Eine Auffrischungsimpfung ist möglich, wenn die letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt. Neben Personalausweis und Impfausweis müssen der Anamnese-Einwilligungsbogen und das Aufklärungsmerkblatt ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden. Die Vordrucke stehen auf der Internetseite des Kreises (https://www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx). Das Drive-In steht auch Radfahrern und Fußgängern offen.