Stanisic folgt Süle : Neuer Corona-Fall beim FC Bayern

München Nächster Corona-Schreck für Julian Nagelsmann. Gerade erst hat der Trainer von Bayern München seine Quarantäne-Kicker um Impfskeptiker Joshua Kimmich zurückbekommen, da schlägt das Virus schon wieder zu. Diesmal hat es Josip Stanisic erwischt.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestätigte am Mittwochnachmittag zunächst nur den Fall Stanisic. "Der Defensivspieler des FC Bayern war vollständig geimpft und befindet sich in häuslicher Isolation. Es geht ihm gut", hieß es in einer kurzen Mitteilung. Der neuerliche Wirbel störte die Vorbereitung auf das Bundesliga-Derby beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfindlich.