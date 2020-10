Arbeitslosigkeit im Erkelenzer Land vorbeugen : 150 neue Angebote zur Weiterbildung bei der IHK

Erkelenzer Land Der neue Weiterbildungskatalog der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen ist ab sofort verfügbar. Er beinhaltet rund 150 verschiedene Angebote. Online-Kurse sind dabei neu im Programm.

„Laut aktuellem Fachkräftereport der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen werden in zehn Jahren rund 700.000 Fachkräfte in NRW fehlen“, sagte Karolin Gier, Gruppenleiterin Weiterbildung bei der IHK. „Deshalb empfehlen wir eine Ausbildung mit anschließender Weiterbildung. Sie ist das wirksamste Mittel gegen drohende Arbeitslosigkeit.“

Neu im Programm sind Webinare, die in kurzen Einheiten Wissen und Methodik insbesondere für das Arbeiten auf Distanz vermitteln. Wieder im Programm sind praxisnahe Zertifikatlehrgänge, zum Beispiel zum Online-Marketing-Manager, Immobilienmakler, Personalreferent oder Projektmanager – jeweils mit anerkanntem IHK-Zertifikat nach erfolgreichem Abschlusstest. Auch spezielle Firmentrainings bietet die IHK an: entweder bei den Unternehmen vor Ort oder in den Seminarräumen der IHK in Aachen.