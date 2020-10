KREISLIGA A HEINSBERG : Kapar mit drei Treffern gegen die alten Kollegen

KREISLIGA A HEINSBERG Sinan Kapar war der Mann des Tages beim 7:1-Sieg des SC Erkelenz gegen die TuS Germania Kückhoven. Für den Gästetrainer Dirk Valley fiel das Ergebnis zu hoch aus.

Die Vereine hatten kurzfristig das Heimrecht getauscht, also rollte der Ball in Erkelenz. Nach lediglich fünf Minuten fiel bereits das 1:0 für den SC 09 durch Franjo Jerkovic. „Zuvor stand Sinan Kapar deutlich im Abseits, aber der Schiri hat das Tor gegeben“, sagte der Erkelenzer Trainer Christian Grün. Auch sein Trainerkollege Dirk Valley meinte „das war klares Abseits, aber das mussten wir hinnehmen.“

Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang den Gästen dann der Ausgleich durch einen von Ron van Kessel versenkten Strafstoß (28.). In der Folgezeit schlichen sich aber immer wieder leichte Fehler beim TuS ein, und aus einem Ballverlust im Mittelfeld resultierte das 2:1 für Erkelenz durch Sinan Kapar (35.). Nach dem Seitenwechsel kam Kückhoven dann zunächst besser in die Partie: „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir mehr Zugriff im Mittelfeld, haben aber leider kein Kapital schlagen können“, sagte Germania-Trainer Valley. Eine Vorentscheidung fiel dann in der 60. Minute, als Kapar auf 3:1 erhöhte. Als dann Franjo Jerkovic nur zwei Minuten später das 4:1 machte, gingen die Köpfe der Kückhovener merklich nach unten.