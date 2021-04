Wasserball-Bundesliga startet : Beim Debüt von Trainer Marek Debski tritt der SV Bayer 08 drei Mal an

Die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08 starten in die Saison. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Ser

Krefeld Zum Auftakt des ersten Vorrundenturniers in der Wasserball-Bundesliga treffen die Uerdinger daheim am Samstag auf SGW Köln, am Sonntag auf den DSC Düsseldorf 1898 und den SV Würzburg 05.

(ths) Die Corona-Pandemie hatte alle gestoppt. Doch nun wagt sich eine Sportart nach der anderen langsam und vorsichtig vor. So starten am Wochenende auch die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08, Deutschlands größtem Schwimmverein, in die Bundesliga-Saison.

Das letzte Spiel der Wasserballer fand vor über einem Jahr im März 2020 statt, die Saisonspiele wurden danach aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens mehrmals verschoben.

Jetzt wurde ein Modus entwickelt, der es ermöglichen soll, die Saison unter strengen Vorschriften durchzuführen. Gespielt wird nun in Turnierform mit jeweils zwei Vorrunden- und Zwischenrundenturnieren. Anschließnd sollen die Platzierungsspiele ausgetragen werden – alles unter Einhaltung der strengen Hygienevorschriften. Dann könnte die Saison bis Ende Juni beendet werden.

Das erste Vorrundenturnier findet am kommenden Wochenende im heimischen Aquadome statt. Neben dem Uerdinger Team treten noch drei weitere Mannschaften an: die SGW Köln, der DSC Düsseldorf 1898 und der SV Würzburg 05.

Die Vorfreude aller Spieler ist groß, endlich wieder ins Wasser steigen und spielen zu dürfen. „Die letzten Monate waren von schweren Trainingsbedingungen geprägt. Daher fiebern wir dem Saisonauftakt umso mehr entgegen und es wird definitiv spannend“, sagt Rainer Hoppe, Abteilungsleiter Wasserball beim SV Bayer 08.

Alle Anwesenden müssen vorbereitend drei Tage vor dem Turnier einen PCR-Test machen, am Tag selbst werden vor jedem Spiel Schnelltests vor Ort durchgeführt, um einen sicheren Ablauf zu gewähren. „Ein solches Turnier bedeutet einen immensen Organisationsaufwand, um das Hygienekonzept einzuhalten“, berichtet Tim Wollthan, Leistungssportkoordinator beim SV Bayer 08. „Doch wir sind froh, den Leistungssport fortführen zu können. Darauf haben wir monatelang gewartet.“