Handball : HSG Krefeld verliert die Generalprobe

Krefeld Im letzten Testspiel vor der Aufstiegsrunde zur 2. Liga unterlag der Drittligist in eigener Halle dem VfL Eintracht Hagen mit 22:33. Die Gastgeber mussten auf Neuzugang Jascha Schmidt, Mike Schulz, Oliver Milde und Paul Skorupa verzichten.

Wenn die alte Regel, nach einer verpatzten Generalprobe folgt eine gelungene Premiere, für den Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein am kommenden Samstag beim Auftakt der Aufstiegsrunde zur 2. Liga gilt, dann hat die 22:33 (10:15)-Niederlage im letzten Test gegen den VfL Eintracht Hagen in heimischer Glockenspitzhalle doch noch was Gutes. Die Eagels konnten an ihrer Leistung acht Tage zuvor im „Hinspiel“ (25:24-Sieg) nicht anknüpfen. Dagegen bewiesen die Gäste eindrucksvoll ihre Aufstiegsambitionen.