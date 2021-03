Zu wenige Schiedsrichter : KFC Uerdingen muss gehörig blechen

Krefeld Wer zu wenige Schiedsrichter meldet, den belegt der Fußballverband Niederrhein mit einer finanziellen Strafe. Der KFC Uerdingen liegt mit 3200 Euro an der Spitze der schwarzen Liste.

Die Anzahl der notwendigen Schiedsrichter eines Vereins wird an Hand der gemeldeten Mannschaft und der zugehörigen Liga ermittelt. Unsere Redaktion führt am Beispiel des KFC Uerdingen und Viktoria Anrath die Berechnung der Ordnungsgelder beispielhaft auf: Für eine Mannschaft in der dritten Liga legt der Verband drei Schiedsrichter zu Grunde. Für die Jugendabteilung ist immer ein Schiedsrichter vorgegeben. Wenn Jugendmannschaften in der Niederrheinliga spielen, wo Schiedsrichtergespanne zum Einsatz kommen, wird pro Team ein weiterer Schiedsrichter notwendig. Da beim KFC die A, - B- und C-Junioren in der Niederrheinliga spielen, kommen noch drei Schiedsrichter hinzu, so dass der KFC ein Soll von sieben Unparteiischen hat. Derzeit sind aber für den KFC nur drei Schiedsrichter aktiv. Das ergibt ein Minus von vier Schiedsrichtern. Das Ordnungsgeld in der dritten Liga beträgt pro fehlenden Unparteiischen 400 Euro, was in diesem Fall eine Gesamtabgabe von 1.600 Euro ergibt. Wenn sich in einem Verein zum Vorjahr nichts verändert hat, verdoppelt der Verband das Strafgeld. So kommt die Summe von 3.200 Euro zusammen.