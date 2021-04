Krefelder Trio in Italien am Start : Jonathan Rommelmann will Medaille bei der Ruder-EM

Krefeld Von Freitag bis Sonntag finden in Varese in Italien die Europameisterschaften im Rudern statt. Laurits Follert, Jonathan Rommelmann und Michael Sternberg vom Crefelder Ruder Club sind dabei.

Zum Favoritenkreis gehört auch der deutsche Leichtgewichts-Doppelzweier, in dem Jonathan Rommelmann gemeinsam mit Jason Osborn sitzt, der in Mönchengladbach geboren ist und nun für den Mainzer Ruder-Verein startet. Vor einem halben Jahr unterlag die Crew im Schlussspurt dem Zweier aus Italien. Der Vize-Europameister hat sich in der Woche vor Ostern auf dem Elfrather See mit Bundestrainerin Sabine Tschäge auf die Titelkämpfe vorbereitet. „Hier kenne ich jeden Baum und jeden Strauch und der See bietet fantastische Trainingsbedingungen“, sagte Rommelmann, für den die Vorbereitung so quasi zu einem Heimspiel wurde. Der Verband hatte das Krefelder Angebot dankend angenommen. „Wir sind sehr froh, dass wir uns in der aktuell schwierigen Lage hier vorbereiten konnten“, sagte Bundestrainerin Sabine Tschäge. „Das Schutzkonzept am Ruder-Leistungsstützpunkt am Elfrather See ist sehr ausgefeilt und hat eine sichere Vorbereitung ermöglicht. Das war wichtig, denn das letzte, was wir hätten brauchen können, ist eine Corona-Infektion.“