KFC Uerdingen : Abwehrsäule Edvinas Girdvainis gegen Halle wieder dabei

Krefeld Wenn die Uerdinger am Freitag bei den Sachsen das nächste „Endspiel“ um den Klassenerhalt bestreiten, gehört der zuverlässige Innenverteidiger nach seiner Verletzungspause wieder zum Aufgebot.

Flutlicht, ein tiefes Geläuf und ein Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, leidenschaftlich kämpft und dem Trainer den Job sichern will. Das erwartet den KFC Uerdingen am Freitagabend (19 Uhr) beim Auswärtsspiel in Halle. „Beide Mannschaften haben ein bisschen Druck auf dem Kessel“, sagte am Mittwoch Stefan Krämer, für den „44 oder wahrscheinlich sogar 45 Punkte und ein vernünftiges Torverhältnis“ notwendig sind, um das rettende Ufer zu erreichen.