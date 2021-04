TSV 1860 München kommt : KFC Uerdingen will endlich den ersten Heimsieg in Lotte

KFC Uerdingen will endlich den ersten Heimsieg in Lotte

Krefeld Drei Niederlagen, zwei Unentschieden – das ist die magere Bilanz der ersten fünf Heimspiele des KFC Uerdingen in Lotte. Am Samstag soll gegen den TSV 1860 München endlich der Knoten platzen. Ein heißes Duell.

Im sechsten Heimspiel in Lotte will der KFC Uerdingen endlich den ersten Sieg feiern. Zu Gast ist am Samstag um 14 Uhr der TSV 1860 München. Nach drei Niederlagen gab es im Tecklenburger Land zuletzt immerhin zwei Unentschieden. Allerdings kommt nun ein dicker Brocken: der TSV 1860 München.

Die Löwen stehen quasi mit dem Rücken zur Wand. Der Tabellenvierte hat neun Punkte Rückstand auf den Dritten FC Ingolstadt. Wollen die Sechziger ihre Aufstiegsträume nicht frühzeitig begraben, so hilft ihnen nur ein Sieg in Lotte. Mit einem Punkt würden sie Platz vier zementieren, der immerhin die Teilnahme am DFB-Pokal beschert, was nach dem Aus im Landespokal am Dienstag gegen den Lokalrivalen Türkgücü (0:1) umso wichtiger wäre.