1:3 gegen 1860 München : KFC Uerdingen scheitert auch im sechsten Versuch

Mit dem Kopfball zum 0:2 sorgt der Münchner Sascha Mölders für die Vorentscheidung. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Lotte Der KFC Uerdingen stürzt auf einen Abstiegsplatz, während der TSV 1860 München seine letzte Aufstiegschance beherzt wahrt. Die Gastgeber unterliegen den Löwen mit 1:3 und bleiben auch nach sechs Heimspielen in Lotte ohne Sieg.

Eines ist jedenfalls klar: Sollte es dem KFC Uerdingen in dieser Saison nicht gelingen, eines seiner neun Heimspiele in Lotte zu gewinnen, wird es schwer sein, den Klassenerhalt zu erreichen. Sechs Versuche hat der Verein, der seit drei Jahren seine Heimspiele nicht in Krefeld austragen kann, weil das dortige Stadion aus Sicherheitsgründen gesperrt ist, bereits gehabt; sechs Mal ist er gescheitert: gegen Duisburg (1:2), Ingolstadt (0:3), Rostock (0:1), Lübeck, Zwickau (jeweils 1:1) und nun gegen 1860 München mit 1:3.

Uerdingens Trainer Stefan Krämer hatten nach einigen guten Tagen wieder Hiobsbotschaften erreicht. Zu den guten Nachrichten zählte, dass Assani Lukimya und Fridolin Wagner wieder einsatzfähig waren. Der Kapitän spielte von Beginn an, während Wagner zunächst auf der Bank Platz nahm.

Doch die Freude darüber war noch nicht ganz verflogen, da trübten die Hiobsbotschaften seine Gemütslage. Zunächst erlitt Muhammed Kiprit im Training eine so schwere Bänderverletzung, dass er für die Begegnung gegen München ausfiel, dann teilte Adriano Grimaldi dem Coach mit, dass er wegen eines positiv getesteten Kindes in Quarantäne muss. Damit stand dem KFC, der nur über diese beiden Stürmer verfügt, kein Torjäger zur Verfügung. Krämer beorderte Kolja Pusch in die Spitze, zudem sollten Christian Kinsombi und Mike Feigenspan über Außen Druck machen.

Doch schon nach 175 Sekunden gab es den nächsten empfindlichen Dämpfer. Nach einer Ecke brachte Semi Belkahia die Gäste in Führung. Da wurden Erinnerungen an das Heimspiel gegen Zwickau (1:1) vor einer Woche wach, als der KFC bereits nach 19 Sekunden zurücklag. Doch wie schon gegen die Sachsen steckte der KFC den Rückstand erstaunlich gut weg und war in der Folge spielbestimmend. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Als die Löwen das zweite Mal nach vorne kamen, war Sascha Mölders mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 0:2. Das war nach nur einer halben Stunde bereits die Vorentscheidung und für die Uerdinger ziemlich bitter. Und es kam noch schlimmer. Nur drei Minuten später traf Mölders mit einer geradezu akrobatischen Aktion zum zweiten Mal.

Doch die Uerdinger bewiesen erneut Charakterstärke und Mentalität. Dafür wurden sie in der 51. Minute belohnt, als der eingewechselte Gustav Marcussen mit einem Schuss von der Strafraumgrenze verkürzte. Die Blau-Roten drängten auf den Anschlusstreffer, doch fehlte ihnen bei einigen vielversprechenden Vorstößen der Abnehmer im Zentrum. So blieb es bei der 1:3-Niederlage, wodurch sich die Lage, weil die Konkurrenz punktete, weiter verschärft hat.