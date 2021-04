Gegen TSV 1860 München : KFC Uerdingen ohne Torjäger Muhammed Kiprit

Muhammed Kiprit beim Torjubel in Meppen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Fußball-Drittligist KFC Uerdingen muss am Samstag im Heimspiel gegen den TSV 1860 München auf seinen erfolgreichsten Stümer verzichten. Muhammed Kiprit verletzte sich im Training und fällt aus.

Trainer Stefan Krämer hatte sich gerade noch darüber gefreut, dass sich der Kader wieder gefüllt hat, da muss er auch schon den nächsten Ausfall verkraften. Muhammed Kiprit wurde im Training so schwer verletzt, dass er die Einheit nicht nur abbrechen musste, sondern zur Untersuchung in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik nach Duisburg gefahren werden musste. Damit fällt der mit sieben Treffern erfolgreichste Torschütze des KFC Uerdingen am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV 1860 München aus.