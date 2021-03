Vor 1860 München : Lukimya und Wagner melden sich beim KFC Uerdingen zurück

Krefeld Die Personalmisere des KFC Uerdingen im Defensivbereich ist gestoppt. Die beiden zuvor verletzten Assani Lukimya und Fridolin Wagner können am Samstag gegen den Aufstiegsaspiranten TSV 1860 München auflaufen.

Die Stimmung beim KFC Uerdingen ist natürlich gut. Aber was heißt natürlich? Denn eigentlich ist es alles andere als selbstverständlich, nachdem was der Verein in den vergangenen Wochen und Monaten mitgemacht hat. Aber es scheint, als seien sie in Zeiten höchster Not alle zusammen gerückt – die Mannschaft, die es quasi vorexerziert hat, die Anhänger, die Investoren.