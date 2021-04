KFC ohne Stürmer : Auch Adriano Grimaldi fehlt Uerdingen gegen 1860

Lotte Ohne einen echten Stürmer muss der KFC Uerdingen gegen den TSV 1860 München antreten. Neben Muhammed Kiprit fehlt dem abstiegsgefährdeten Drittligisten auch Torjäger Adriano Grimaldi.

Die Sonne lacht in Lotte, doch nur wenig deutet darauf hin, dass der KFC Uerdingen im sechsten Anlauf im Tecklenburger Land seinen ersten Heimsieg feiern kann. Denn gegen den Aufstiegsaspiranten TSV 1860 München muss die Mannschaft auf ihre beiden einzigen Stürmer verzichten. Nachdem Muhammed Kiprit im Training eine Bänderdehnung erlitten hatte, fällt nun auch noch Adriano Grimaldi aus: In seinem familiären Umfeld hat es einen positiven Corona-Test gegeben. „Er befindet sich als Corona-Kontaktperson in häuslicher Quarantäne“, hieß es offiziell.