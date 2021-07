Alles wird verscherbelt : Mobiliar des KFC Uerdingen kommt unter den Hammer

Krefeld Investor Mikhail Ponomarev hat sich am KFC Uerdingen sicher nicht bereichert. Und er hat auch nichts beiseite geschafft. Das hat er nicht nötig. Deshalb kommt der Insolvenzverwalter in den zweifelhaften Genuss, Hab und Gut der Fußball-GmbH zu verscherbeln.

Die GmbH des KFC Uerdingen ist insolvent, sie wird liquidiert. Das heißt, der Insolvenzverwalter versucht, das letzte Hab und Gut zu versilbern, um sein Honorar zu erwirtschaften und gegebenenfalls den Gläubigern noch ein paar Cent zukommen zu lassen. Im Rahmen dieses Verfahrens wird bis Donnerstag um 15 Uhr in der KFC-Geschäftsstelle am Dießemer Bruch alles, was nicht niet- und nagelfest ist, von einem Auktionator online versteigert.