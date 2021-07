Sportlich und wirtschaftlich desolat : KFC Uerdingen ist weiter von Mikhail Ponomarev abhängig

Krefeld Der ehemalige Investor soll sich mit dem Finanzamt einigen und die Steuerschuld begleichen. Doch damit wären längst noch nicht alle Probleme der Uerdinger gelöst. Die sportliche Lage könnte die Abwärtsspirale weiter antreiben.

Es sind keine drei Wochen mehr bis zum Meisterschaftsauftakt der Fußball-Regionalliga. Eigentlich soll der KFC Uerdingen am ersten Spieltag am 14. August bei Rot-Weiß Oberhausen antreten. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist ungewiss. Und wenn: unter welchen Bedingungen?

Die sportlichen Bedingungen sind überschaubar. Patrick Schneider und Dmitry Voronin werden, wie unsere Redaktion bereits am 21. Juni berichtet hat, die sportliche Verantwortung tragen. Die Sorge, dass sie unter der Last zusammenbrechen, ist gleichermaßen groß wie berechtigt – aus vielerlei Gründen. Zum einen weil ihnen wohl kaum eine regionalliga-taugliche Mannschaft zur Verfügung stehen dürfte. A-Junioren, die in der Niederrheinliga gespielt haben und das Gerüst stellen, werden kaum ausreichen, um den Gegnern Paroli zu bieten. Das schaffen nicht einmal Jugendliche, die in der Junioren-Bundesliga gekickt haben. Und selbst wenn Nachwuchsspieler aus Frankreich oder Belgien hinzu kommen, die der neue Vorsitzende Damien Raths aufgrund seiner Kontakte möglicherweise akquiriert hat, dürfte es kaum ausreichen.