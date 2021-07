Weiter handlungsunfähig : Dem KFC Uerdingen bleibt nichts als die Hoffnung

So sieht es in der Krefeder Grotenburg derzeit aus. Foto: Thomas Schulze

Analyse Krefeld Drei Wochen vor dem Meisterschaftsauftakt sind die Uerdinger noch immer handlungsunfähig. Dabei könnte die Liste der zu erledigenden Aufgaben kaum länger sein. Und vieles erweist sich als schwieriger als angenommen.

Der KFC Uerdingen lebt von der Hoffnung. Er hofft, dass eine Einigung mit dem Finanzamt zustande kommt, damit er handlungsfähig wird. Er hofft, dass die vom Verein vorbereiteten Verträge von den Spielern unterschrieben werden. Er hofft, dass er zum Auftakt bei Rot-Weiß Oberhausen am 14. August eine wettbewerbsfähige Mannschaft stellen kann. Er hofft, dass ihm in der kommenden Saison der Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga gelingt. Er hofft, dass die Fans die so genannten Heimspiele in Velbert annehmen. Er hofft, dass das Stadion Grotenburg Anfang kommenden Jahres wieder genutzt werden kann. Er hofft, dass ein Trainings- und Spielplatz für die Jugend gefunden wird. Er hofft, dass er bald das „gelbe Haus“ an der Violstraße als Geschäftsstelle nutzen kann.

Die Hoffnung der Uerdinger muss angesichts der Fülle ziemlich stark sein. Und das erscheint nur möglich, weil die Vereinsfarben blau-rot sind – das Blau für die Treue und das Rot für die Liebe stehen. Fehlt nur der Glaube, aber der wird von den Anhängern in einer kaum für möglich gehaltenen Festigkeit demonstriert.

info Uerdingen startet samstags Der Westdeutsche Fußball Verband hat die ersten neun Spieltage der Regionalliga fest terminiert. Der KFC Uerdingen bestreitet alle Begegnungen samstags. Er startet am 14. August bei Rot-Weiß Oberhausen. Am 21. August feiert er seine Heimpremiere in Velbert gegen den Bonner SC. Da es der Auftakt zu einer englischen Woche ist, erwarten die Blau-Roten nur drei Tage später am Mittwoch den SC Wiedenbrück. Auch in der zweiten englischen Woche haben die Uerdinger Heimrecht, dann aber dienstags (14. September) gegen die Sportfreunde Lotte.

Aber manches scheint schwierig zu sein. So ist die Einigung mit dem Finanzamt auch in der abgelaufenen Woche nicht wie anvisiert zustande gekommen. Das ist nicht nur schlecht, sondern vereinsschädigend, weil dem KFC die Zeit davon läuft. Mit jedem Tag, an dem er weiter handlungsunfähig ist, verschlechtern sich die Perspektiven. So muss auch eine Insolvenz des Vereins mit all ihren Konsequenzen – erster Absteiger, ein Jahr Spielpause – erwogen werden.

Und so groß die Freude darüber war, dass der KFC künftig eine Geschäftsstelle ganz in der Nähe des Stadions einrichten kann, so sehr wird auch dies noch dauern. Denn das Haus steht nicht etwa leer, sondern die Räumlichkeiten werden derzeit noch vom Kommunalbetrieb Krefeld, Sachgebietsleitung Sportstättenunterhaltung, genutzt, die für die Pflege der Bezirkssportanlagen zuständig ist. „Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen umziehen werden“, heißt es. Das klingt eher nach bürokratischer Ruhe als nach übereiltem Aufbruch. Bisher seien die Mitarbeiter bezüglich einer Räumung des Gebäudes auch nicht unter Druck gesetzt worden, vielmehr gebe es eine lose Vereinbarung, wonach sie noch bleiben könnten, ehe sie dann an den Bruchweg übersiedeln.

In diesem Gebäude soll die neue Geschäftsstelle des KFC eingerichtet werden. Foto: Thomas Schulze