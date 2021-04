Unruhe in der Kabine : Spieler des KFC Uerdingen erhalten die Kündigung

Unruhe in der Kabine

Krefeld Drei Tage vor dem Spiel gegen den TSV 1860 München sind die Verträge der Spieler des KFC Uerdingen zum Saisonende gekündigt worden. Der Fußball-Drittligist wird seinen Etat für die kommende Spielzeit reduzieren und kommt damit auch einer Forderung des Insolvenzverwalters nach.

Die Spieler des KFC Uerdingen haben am 31. März die Kündigungen ihrer Verträge erhalten. Das ist möglich, weil das Insolvenzverfahren des Fußball-Drittligisten eröffnet wurde und damit ein Sonder-Kündigungsrecht besteht. Zuvor hatten bereits drei Spieler davon Gebrauch gemacht und ihre Verträge zum Saisonende gekündigt.

Die Kündigung der Verträge ist zunächst ein formeller Akt, der drei Monate vor dem Saisonende am 30. Juni fristgerecht vollzogen wurde. Damit wird ein konsequenter Schnitt gemacht, der aus Sicht des Insolvenzverwalters Claus-Peter Kruth notwendig ist. Er hatte bereits angekündigt, dass der KFC künftig auf weniger namhafte Spieler mit hochdotierten Verträgen setzen müsse. Die Verträge von Trainer Stefan Krämer, der bereits mit dem 1. FC Saarbrücken in Verbindung gebracht wurde, und Co-Trainer Stefan Reisinger laufen am Saisonende aus.