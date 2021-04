Handall : HSG: Lizenz beantragt, Dauerkarten weiter gültig

Krefeld Die HSG Krefeld Niederrhein startet am 10. April mit einem Heimspiel gegen die HSG Hanau in das Abenteuer Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Liga. Die Anhänger sind heiß auf die Qualifikation.

(lus) Damit die mögliche Rückkehr der HSG Krefeld Niederrhein in die 2. Handball-Bundesliga auch vollzogen werden kann, wurde die Zweitligalizenz beantragt. Jetzt bestätigte die Handball-Bundesliga GmbH den form- und fristgerechten Eingang der benötigten Unterlagen zur Lizenzierung. Damit haben die Eagles in Zusammenarbeit mit der Steuerberatung Lemkens & Lemkens in Xanten alle nötigen Voraussetzungen geschaffen, um an der Aufstiegsrunde teilnehmen zu können. Vor einem Jahr war die HSG aus der 2. Liga abgestiegen, obwohl es wegen der Pandemie sportlich keinen Absteiger gab – sie hatte die Lizenz nicht beantragt in der realistischen Einschätzung, sie werde sportlich den Klassenerhalt nicht mehr erreichen.