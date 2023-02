Wasserball Jetzt straucheln SVK 72 und SV Bayer 08 gleichzeitig

Die SVK, die ihre erste Saisonniederlage kassierte, tat sich von Beginn an gegen kampfstarke Kölner schwer. Als kurz vor Viertelende Center Anton auf 4:6 verkürzte und im Gegenzug Torhüter Phil Dörrenhaus einen fünf Meter im Nachwurf sensationell parierte, sah es so aus, als würde die SVK das Spiel noch drehen. Aber der Kölner Torwart wuchs über sich hinaus. Wasserballwart Ferdinand Vogel meinte: „Uns war klar, dass wir auch mal einen Rückschlag verkraften müssen. Und in Köln haben wir uns in den letzten Jahren immer schwergetan. Also das Spiel schnell abhaken und konzentriert weiterarbeiten. Wir haben es als Tabellenführer selbst in der Hand.“