Umbau startet im Januar Ab März gilt Anwohnerparken im Stadtkern von Uerdingen

Viele weitere Maßnahmen, die dauerhaft den Aufenthaltswert in Uerdingen steigern sollen, befinden sich zurzeit in Planung. Ebenfalls in 2024 wird die Umgestaltung der Kronenstraße sowie der angrenzenden Kreuzungsbereiche „Am Rheintor“ und der nördliche Teil der Casinogasse beginnen. Geplant ist unter anderem, die Kronenstraße verkehrsberuhigt auszubauen sowie eine Einbahnstraßenregelung von Süd nach Nord festzulegen, um den Durchfahrtsverkehr in der Straße zu verringern. Außerdem verschwinden die Bordsteine: Es entsteht eine niveaugleiche Fläche – alle Verkehrsteilnehmenden sind gleichberechtigt.