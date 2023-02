SpVg. Schonnebeck kommt SC St. Tönis will die schwarze Serie endlich beenden

Mit einwöchiger Verspätung, bedingt durch die Absage der Partie in Cronenberg, steigt der SC St. Tönis am Sonntag in die Meisterschaft ein. Der Fußball-Oberligist empfängt um 15 Uhr den Tabellenachten SpVg. Schonnebeck. Im Hinspiel setzte sich der SC äußerst glücklich mit 2:1 gegen die schwach gestarteten Gäste durch, die aus den ersten sieben Spielen nur drei Punkte holten. Doch danach ging es für die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies stetig bergauf und sie setzte sich auch im ersten Spiel des Jahres deutlich mit 4:1 gegen Union Nettetal durch. „Für mich war Schonnebeck vor der Saison einer der Geheimfavoriten“, sagt SC-Trainer Alexander Thamm vor der Begegnung und sieht sich angesichts der Punktausbeute der Gäste nach ihrem misratenen Start in seiner Einschätzung durchaus bestätigt. „Das ist zum Auftakt ein dickes Brett, das wir bohren müssen. Aber wir freuen uns darauf, dass es nach der Vorbereitung wieder um Punkte geht.“