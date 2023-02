2:5 bei Kassel Huskies Unterzahltor von Marcel Müller reicht Krefeld Pinguine nicht

Im zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauften Eisstadion am Seilersee nahmen die Gastgeber in der Anfangsphase das Heft in die Hand und drängten auf den Führungstreffer. Die Krefelder Abwehr stand aber sicher, und wenn es gefährlich wurde, war Hane zur Stelle. Stark sein Fanghand-Save, als Arniel alleine auf ihn zulief. Von den Pinguinen war offensiv nicht viel zu sehen. Das änderte sich aber ausgerechnet, als Leon Niederberger auf die Strafbank musste. Nach einem Bully-Gewinn lief Marcel Müller alleine auf das Tor der Gastgeber zu und schob Torwart Kielly den Puck durch die Schoner zum Führungstreffer ins Netz. Die Huskies waren aber nur kurz geschockt. Arniel ließ sich seine zweite Großchance nicht entgehen und traf über die Fanghand von Hane zum Ausgleich. Zwei Minuten später gingen die Hausherren durch Sykora, der den Puck unter Hane hindurch ins Tor mogelte, in Führung.