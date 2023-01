Neuer Stürmer Pinguine verpflichten Odeen Tufto

Tufto war am Dienstag an der Westparkstraße eingetroffen und gab am Mittwoch sein Trainings-Debüt auf dem Eis der Yayla-Arena. „Ich freue mich sehr, mich den Krefeld Pinguinen anschließen zu dürfen. Ich habe großartige Dinge über die Stadt und die Fans gehört. Ich möchte der Mannschaft helfen, die Hauptrunde stark zu beenden und möglichst lange und erfolgreich in den Play-offs zu spielen“, sagte er nach seiner ersten Übungseinheit, bei der er zusammen mit Leon Niederberger und Kael Mouillierat in einer Sturmreihe auflief. „Ich bin vom Jetlag zwar etwas müde, aber die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich hoffe, dass ich auf der größeren Eisfläche meine Schnelligkeit besser ausnutzen kann als in Nordamerika, wo auf der kleineren Fläche alles kompakter und körperbetonter zugeht.“ Ein Angebot aus der DEL habe er nicht bekommen.