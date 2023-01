Freies Wochenende der Pinguine Bei Familie Müller wurde Kindergeburtstag gefeiert

Und was macht der Trainer mit der ungewohnten Freizeit am Wochenende? „Vielleicht besuchen wir mal meine Eltern“, sagte Boris Blank. „Eventuell schaue ich mir auch ein Oberligaspiel an. Sonntag beginne ich aber bereits mit der Vorbereitung auf unser Spiel am Freitag in Weißwasser. Deshalb schaue ich mir am Sonntag die Partie unseres Gegners gegen Bayreuth im TV an.“