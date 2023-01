Hauptrunde auf der Zielgeraden Platz vier für Pinguine das Pflicht-Ziel

Bereits am Donnerstag machten sich die Pinguine auf den Weg nach Weißwasser zum Spiel am Freitag gegen die Lausitzer Füchse. Auf Mike Fischer muss der Trainer noch eine Woche verzichten. Auch Sandro Mayr fällt weiter aus. Torwart Hendrik Hane bleibt bei der DEG. Sergei Belov wird von Beginn an im Tor stehen. Matthias Bittner wurde am Mittwoch von der Schule freigestellt und steht auch zur Verfügung. Nikita Shatsky und Nikonor Dobryskin haben die 700 Kilometer lange Reise nicht mit angetreten. Beide trainieren mit dem Oberligateam, für das der Verteidiger auch am Freitag im Einsatz ist.