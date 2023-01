Niederlage nach Verlängerung Ex-Krefelder Kruminsch versetzt Pinguinen den K.o.

Jahrelang hat er davon geträumt, als Eishockey-Profi in der DEL zu spielen. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Victor Knaub ist zumindest schon mal in der DEL2 angekommen. Und sein Einstand bei den Krefeld Pinguinen war ordentlich. Aber am Sonntag Abend musste er lernen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Seine auffälligste Szene hatte er bei der 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) gegen die Selber Wölfe allerdings im Anfangsdrittel, als er zu einem Bandencheck ansetzte, der ihm eine Fünf-Minuten-Strafe einbrachte. Doch die Gastgeber überstanden das Unterzahlspiel, benötigten aber bis zur 28. Minute, um in Führung zu gehen – nach Videobeweis. Bis dahin hatten sie mehr als ein halbes Dutzend bester Chancen versiebt. Die Zuschauer konnten so gleich aus doppeltem Grund Mitleid haben: weil die Gäste völlig überfordert waren und die Gastgeber die Scheibe einfach nicht im Kasten unterbrachten. So fiel der Ausgleich durch den früheren Pinguine-Spieler Arturs Kruminsch in Unterzahl aus dem Nichts. Und er war auch am Führungstreffer der Gäste in Überzahl beteiligt, deren Nadelstiche immer gefährlicher wurden. Erst fünf Minuten vor Schluss gelang der Ausgleich, aber in der Verlängerung war es wieder Kruminsch, der den Siegtreffer für die tapferen Wölfe erzielte und damit zum Mann des Abends avancierte. Die Niederlage hatten sich die eigentlich überlegenen Pinguine allerdings selbst zuzuschreiben, da sie viel zu verspielt und nicht zielstrebig genug im Abschluss waren.