„Traurig, dass es vorbei ist“ Pinguine-Rückkehrer Ehrhoff beendet Karriere

Eishockey-Profi Christian Ehrhoff hat am Freitagabend seinen endgültigen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt gegeben. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2018 erklärte im Rahmen der Saisonabschlussfeier seines Klubs Krefeld Pinguine seinen Rücktritt. Der Verteidiger war nach mehr als 800 Einsätzen in der nordamerikanischen Profiliga NHL und mehr als 300 DEL-Spielen nach seinem Rücktritt 2018 zu Saisonbeginn noch einmal für seinen früheren Club in Krefeld in der DEL2 aufgelaufen.