Nach schwerer Krankheit Wie Arturs Kruminsch doch noch sein Glück in Krefeld findet

Gegen seinen Ex-Klub traf Kruminsch in der 35. Minute zum 1:1, als er bei einem Konter in Unterzahl alleine auf Torwart Henrik Hane zulief, und er besorgte in der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer, als er in bester Abstauber-Manier den Puck in die Maschen beförderte. Zwischenzeitlich hatte er in der 50. Minute in Überzahl die 2:1-Führung der Gäste mit vorbereitet.