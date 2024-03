Das frühe Play-off-Aus und die Folgen Gewinner sind nur Ehrhoff und die KEV-Fans

Meinung | Krefeld · Die Krefeld Pinguine verpassten zum zweiten Mal in Folge die ersehnte Rückkehr in die Deutsche Eishockey-Liga. Dafür ist in erster Linie die Kaderplanung von Sportdirektor Peter Draisaitl und das Verletzungspech verantwortlich. Dennoch: Ein weiteres Jahr in der DEL2 wird dem Klub gut tun.

Von H.-G. Schoofs

27.03.2024 , 18:18 Uhr

Der Sportliche Leiter Peter Draisaitl wird sich Gedanken machen, ob er im vergangenen Sommer bei der Zusammenstellung der Mannschaft Fehler gemacht hat. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd