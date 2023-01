Krefeld Pinguine Blank verspricht bei Sieg zwei freie Tage

Auf die Frage, ob er jetzt Männer in der Kabine gefunden hat, die er am Dienstag bei der Niederlage gegen Ravensburg vermisst habe, antwortete Boris Blank am Donnerstag nach dem Training: „Ich habe den Spielern heute ein Video gezeigt. Es müssen Konter verhindert und Checks zu Ende gefahren sowie gute Entscheidungen getroffen werden. Unser Problem ist es, dass die Verteidiger von der blauen Linie zu schnell aufs Tor schießen und so die Schüsse geblockt werden. Da muss man sich mehr bewegen und dann schießen, damit der Puck aufs Tor kommt. So bekommt man Abpraller.“ Das habe er den Spielern per Video gezeigt und trainiert.