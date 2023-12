Heimpleite gegen Ingolstadt DEG trifft das Tor nicht

Zunächst stand ein anderer im Mittelpunkt, der diese Saison nicht zufrieden sein kann mit seiner Torausbeute: Kevin Clark. Allein im ersten Drittel hatte der Kanadier drei Großchancen, doch er vergab sie allesamt. Dasselbe galt für Brendan O’Donnell in Überzahl. Besser machte es Mirko Höfflin auf der anderen Seite, der eine der wenigen Gästechancen zum 0:1 nutzte. So ging es auch in die Pause, was aus DEG-Sicht überhaupt nicht hätte sein müssen. Nicht, dass die Düsseldorfer dominierten, aber sie hatten deutlich mehr vom Spiel. Nur machten sie vor dem Tor meist zu kompliziert: Hier ein Schlenker zu viel, dort ein zu riskanter Pass. Auch bei der Topreihe sah das aus, die immer wieder O’Donnell suchte, aber meist kam der Pass nicht an.