Vor den Spitzenspielen Pinguine-Torjäger Zach Magwood an der Nase operiert

Schwerer als an diesem Wochenende könnte das Programm für die Krefeld Pinguine nicht sein, aber es ist ein Vorgeschmack auf die Play-offs um den Aufstieg, die ihr Ziel sind. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Schwarz-Gelben den Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren und am Sonntag (14.30 Uhr) spielt die Auswahl von Trainer Boris Blank beim unangefochtenen Tabellenführer in Kassel. Für die Fans der Pinguine werden bei diesen beiden Gegnern auch Erinnerungen an viele Spiele in der DEL wach, gehörten doch beide Mannschaften, genau wie auch die Pinguine, lange dem Eishockey-Oberhaus an.