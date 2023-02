3:0 gegen Kaufbeuren Krefeld Pinguine haben die erste hohe Hürde genommen

Der Sieg war nicht unverdient, aber glücklich, da die Gäste, die stark ersatzgeschwächt angereist waren, über weite Strecken die etwas bessere Mannschaft waren, viele hervorragende Chancen und Pech bei einem Pfostenschuss hatten, der das 1:1 bedeutet hätte. So aber hat die Mannschaft von Trainer Boris Blank die erste von zwei schweren Aufgaben an diesem Wochenende gemeistert. Am Sonntag (14 Uhr) treten sie beim souveränen Tabellenführer Kassel Huskies an.