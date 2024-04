Die Verantwortlichen ziehen Bilanz Großes Wehklagen bei den Pinguinen

Schopp erklärte, dass die GmbH aufgrund von Altlasten schon mit einem Minus von 600 000 Euro in die Eiszeit 2023/24 gestartet ist, das durch Bareinlagen ausgeglichen wurde. Somit ergibt sich in der Bilanz ein Minus in Höhe von 900 000 Euro. Der Hauptgesellschafter bedankte sich für die fantastische Unterstützung der Fans: „Ich hoffe, das geht in der neuen Saison so weiter.“ Dafür gibt es bereits erste Anzeichen. Denn es besteht eine große Nachfrage nach Dauerkarten.