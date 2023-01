5:2-Heimsieg Pinguine verteidigen mit Glanzleistung Platz fünf

Mit dem Selbstvertrauen, das Match gedreht zu haben, blieben die Pinguine auch im letzten Drittel am Drücker. Dabei sorgte Davis Koch knapp drei Minuten nach Wiederbeginn mit einer schönen Einzelleistung für das 4:2. Und als die Gäste wieder in Unterzahl waren, stand Mouillierat wie schon bei seinem ersten Treffer am Pfosten völlig frei und sorgte für das 5:2 (48.). Damit war die Vorentscheidung gefallen. Kurz vor dem Ende hätte Müller seine starke Leistung noch mit einem Treffer krönen können, doch bei Torwart Bick war Endstation.