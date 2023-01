Verdienter Auswärtssieg Pinguine-Keeper Belov krönt sein Comeback mit Shut-out

Nach problemloser Anreise trafen die Pinguine am Donnerstag gegen 18 Uhr am Teamhotel in Weißwasser, das fußläufig nur etwa zehn Minuten vom Stadion entfernt liegt, ein. An den Straßenrändern waren noch einige Schneereste zu sehen. Als der Pinguine-Tross aus dem Mannschaftsbus stieg, herrschten in der Lausitz Temperaturen um den Gefrierpunkt und ein eisiger Ostwind. Um 19 Uhr traf sich die Mannschaft zum Essen. Freitag mussten die Spieler früh aus den Federn. Um 8 Uhr wartete das Frühstück und um 9 Uhr bat Cheftrainer Boris Blank und sein Co-Trainer Herbert Hohenberger zu einem 30minütigen Pre-Game-Skating in der schmucken, 2013 eröffneten Arena. Nach dem Mittagessen zogen sich die Spieler noch mal auf ihre Zimmer zurück. Gegen 16.30 Uhr baten die Trainer zum Teammeeting.