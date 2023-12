Basketball, ProB Ein Basketball-Kracher zum Fest

Leverkusen gegen Köln – einen besseren Termin für dieses Basketballspiel hätten sich die Bayer Giants wohl kaum wünschen können. Im Weihnachtsspiel kommt es an diesem Samstag (19.30 Uhr) zum mit viel Vorfreude erwarteten Derby in der Ostermann-Arena. Die RheinStars Köln sind Spitzenreiter der ProB und haben bislang nur am ersten Spieltag verloren. „Wir hoffen trotzdem auf ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Giants-Trainer Hansi Gnad. Ihm ist die Vorfreude auf dieses besondere Match deutlich anzumerken.